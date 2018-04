Rockets door in play-offs, LeBron James held van Cavaliers

LeBron James was weer eens de held bij Cleveland Cavaliers. 'King James' besliste het vijfde duel met Indiana Pacers in de zoemer. De 33-jarige basketballer gooide in de laatste seconde een driepunter raak en bezorgde de Cavaliers daarmee de winst (98-95) én een voorsprong van 3-2 in de serie. James gooide in totaal 44 punten bij elkaar en pakte ook nog eens tien rebounds.