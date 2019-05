Rockets dwingen dankzij Harden vierde partij af tegen Warriors

James Harden was weer eens de grote man aan de zijde van de Rockets. Hij noteerde 41 punten en 9 rebounds en was in de extra tijd belangrijk met een driepunter. Met nog 49 seconden te spelen maakte Harden er met een fraaie worp 124-118 van.



Aan de andere kant was Kevin Durant van waarde door liefst 46 punten te scoren. Hij miste echter de kans om de Warriors al naar de halve finale te gooien bij een voorsprong van 112-110 en met nog 19,2 seconden te spelen in reguliere speeltijd.



Met een 2-1-voorsprong voor de Warriors beginnen de twee basketbalclubs uit de Western Conference maandag in Houston aan hun vierde wedstrijd.