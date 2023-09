Roeisters Clevering en Meester bezorgen Nederland eerste gouden medaille op WK roeien

Met samenvatting Frankrijk begint sterk aan WK rugby in eigen land en bezorgt All Blacks eerste pouleneder­laag ooit

Frankrijk is het WK rugby in eigen land begonnen met een historische overwinning. Les Bleus versloegen vrijdagavond in een bloedheet Stade de France Nieuw-Zeeland met een verpletterende 27-13. De All Blacks verloren daarmee voor het eerst (!) een groepswedstrijd op een mondiale eindstrijd, na 31 overwinningen op rij in pouleduels op de vorige negen WK's.