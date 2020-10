Rolstoeltennisster Buis zet per direct punt achter carrière: ‘Helaas is de koek op’

Buis won in 2012 paralympisch goud in het dubbelspel en in 2016 zilver. Verder won ze twee wereldtitels in het dubbelspel en vijf grandslams in het dubbel. In 2016 veroverde ze de titel op Roland Garros in het enkelspel.

,,De afgelopen maanden heb ik goed nagedacht over mijn ambities. Tokio 2020 werd helaas Tokio 2021, dus ik stond voor de keuze: nog een jaar langer topsport bedrijven of niet? En met pijn in mijn hart, maar vol overtuiging dat het de juiste beslissing is, heb ik besloten om een punt te zetten achter mijn professionele carrière. Roland Garros (vorige week) was mijn allerlaatste toernooi”, schrijft Buis, die sinds 2010 in de top 8 van de wereld stond.

,,Helaas is de koek nu op. Fysiek is het niet langer mogelijk voor mij om fulltime te trainen en om driesetters op het hoogste niveau vol te houden. Ook mentaal is het topsportleven moeilijker op te brengen. In coronatijd heb ik ervaren hoe heerlijk het is om veel thuis te zijn en niet uit een koffer te hoeven leven.”