Romain Wattel: kampioen in de achterhoede

Door Ralph Blijlevens



De KLM Open kende vorig jaar geen al te gelukkig verloop van het toernooi. Halverwege de wedstrijd was het gezicht van het enige Nederlandse toernooi op de European Tour – Joost Luiten – al uitgeschakeld. 'Tot overmaat van ramp’ hield niet een van de vooraf bestempelde titelkandidaten de bokaal in de lucht, maar een vrijwel onbekende Franse golfer. Een degelijke speler, dat zeker, maar zonder indrukwekkende erelijst. De zege van de 26-jarige Romain Wattel, afkomstig uit Montpellier, was nota bene zijn eerste in negen jaar als professioneel golfer op de Europese Tour.



,,Voor veel mensen gaat het vaak alleen om de winnaar’’, zegt Wattel een jaar na die verrassende overwinning op The Dutch in Spijk. Een aantal keer zat hij er al dicht tegenaan, maar zonder succes. ,,In 2015 geleden speelde ik echt heel goed in Marokko, maar d’r was die dag één iemand die net wat beter was. Hij won, ik werd tweede. Zo gaat dat in deze sport. Je kunt vanaf de tee heel goede drives slaan, maar als het putten niet lukt dan zak je op de leaderboard.’’