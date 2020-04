Ronaldo viert Pasen op Madeira, Makkelie doodt de tijd met vissen

Havenga werkt aan nieuw plan voor waterpolo­sters richting Tokio

13:08 Officieel is het nog niet, maar Arno Havenga heeft in zijn agenda met potlood al een kruisje gezet bij de datum 23 januari 2021. Het is de bedoeling dat voor de Nederlandse waterpolosters dan het olympisch kwalificatietoernooi begint met als inzet een ticket voor de Spelen van Tokio, die zijn verplaatst naar de zomer van volgend jaar. ,,In die week moet het voor ons gebeuren", zegt Havenga, de bondscoach van Oranje.