Rossi aast op flitsrentree in Aragon, wel of geen Van der Mark?

Rossi belandde in het ziekenhuis met een dubbele beenbreuk door een val tijdens de training. Artsen zetten de breuken vast met een metalen pin. Hij had drie tot vier dagen in het ziekenhuis moeten blijven, maar door zijn voorspoedige herstel mocht hij na één dag al vertrekken.



,,Ik wil zo snel mogelijk terugkeren in de MotoGP'', liet 'The Doctor' destijds al optimistisch weten. Hij miste uiteraard ruim een week geleden de Grand Prix van San Marino, zijn thuisrace op Misano. Yamaha riep voor die wedstrijd nog geen andere rijder op. Voor de komende GP van Aragon komende zondag werd de Nederlander Michael van der Mark al aangewezen als vervanger van Rossi. Die keuze viel bij onder anderen de Britse MotoGP-rijder Cal Crutchlow niet in goede aarde.



Rossi aast zelfs al op een flitsrentree aanstaande zondag. De eerzucht van de negenvoudig wereldkampioen kan het debuut Van der Mark in de MotoGP verhinderen. De renstal bracht in een verklaring naar buiten dat Rossi morgen een besluit neemt over zijn deelname aan de race op het circuit MotorLand Aragón nabij het Spaanse Alcañiz.



Rossi staat in het WK van dit jaar vierde in de tussenstand, 42 punten achter de Spaanse leider Marc Márquez.