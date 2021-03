Rossi begint aan 26ste seizoen in MotoGP, maar denkt nog lang niet aan stoppen

Eerland heeft nominatie Spelen op zak

15 maart Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha (Qatar) verzekerd van een nominatie voor de Olympische Spelen. Eerland won in de finale in haar groep van de Spaanse Galia Dvorak. Eerland had weinig moeite met Dvorak, die 50 plaatsen lager op de wereldranglijst staat. Ze won in vier games: 11-5 12-10 12-10 11-7.