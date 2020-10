Rossi test positief op corona: ‘Ik ben boos en verdrietig’

Rossi moest zich afmelden voor de Grote Prijs van Aragón, maar de 41-jarige Italiaan van Yamaha betwijfelt ook of hij de week erna kan deelnemen aan de Teruel Grand Prix, die op hetzelfde circuit wordt verreden. Negenvoudig wereldkampioen Rossi nam afgelopen weekeinde nog deel aan de GP van Frankrijk op het circuit van Le Mans.



,,Helaas voelde ik me vanochtend niet goed. Mijn botten deden zeer en ik had lichte koorts. Ik heb meteen de dokter gebeld die me twee keer heeft getest”, verklaarde Rossi. ,,De eerste snelle PCR-test gaf een negatief resultaat, net als dinsdag. Maar de tweede test, waarvan ik om 16.00 uur het resultaat kreeg, was positief. Ik ben zeer teleurgesteld dat ik de race in Aragón moet missen.”