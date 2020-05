Rozenstruik na twintig tellen ‘KO’ bij eerste UFC zonder publiek

Met bijna 80.000 doden zijn de Verenigde Staten zwaar getroffen door het coronavirus, maar de Amerikanen konden zaterdagavond wel al weer live-sport kijken. Zonder publiek op de tribunes kwamen de kooivechters van de UFC in actie in Jacksonville, Florida. De Surinaamse vechter Jairzinho Rozenstruik hield het bij de zwaargewichten amper 20 seconden vol tegen Francis Ngannou uit Kameroen.

De 31-jarige Amerikaan Justin Gaethje won het hoofdgevecht van de avond tegen zijn landgenoot Tony Ferguson en mag het als interim-kampioen bij de lichtgewichten nu gaan opnemen tegen Khabib Noermagomedov.



,,In deze sport, en zeker in deze gewichtsklasse, zullen er altijd hongerige leeuwen in je nek hijgen”, schreef de Rus op Twitter bij een foto van zichzelf, met Gaethje op de achtergrond. ,,Sommigen komen en sommigen gaan. Maar ik zal niet neergaan voordat de klap komt. We blijven vechten.”

Noermagomedov was de UFC-kampioen bij de lichtgewichten, maar vanwege het coronavirus kon de kooivechter uit Dagestan niet naar de VS reizen. Noermagomedov is vooral bekend vanwege zijn veelbesproken gevecht in 2018 met Conor McGregor.

Tony Ferguson in gevecht met Justin Gaethje tijdens UFC 249.

Rozenstruik na 20 seconden tegen het canvas

Jairzinho Rozenstruik kwam ook in actie in Jacksonville. Hij hield het bij de zwaargewichten amper 20 seconden vol tegen Francis Ngannou uit Kameroen. Ngannou sloeg de 32-jarige Rozenstruik al snel tegen het canvas in de octagon.

UFC-baas Dana White kreeg veel kritiek omdat hij ondanks de coronacrisis gewoon door wil gaan met zijn competitie. Het kostte White wel veel moeite om een locatie te vinden waar de kooivechters welkom waren. Eén van hen, de Braziliaan Ronaldo ‘Jacaré’ Souza, testte in de aanloop naar het evenement in Florida positief op het coronavirus en kon niet in actie komen.

Publiek was niet welkom in de zaal. De mensen die wel naar binnen mochten, zoals journalisten en medewerkers van de organisatie, moesten een mondkapje dragen. Dat gold niet voor de vechters en scheidsrechters.