Rugbyer Tim Visser zet punt achter loopbaan

,,De sport is de laatste tien jaar enorm ontwikkeld op fysiek gebied. Het vergt veel van het lichaam, ik heb verschillende blessures overwonnen, maar na de laatste ingreep aan mijn knie voel ik dat ik niet meer op mijn oude topniveau uit 2015-2016 kom", zegt Visser.



,,Met deze fysieke uitdagingen en een jong gezin thuis, dat een vader ook nog wil zien bewegen in de toekomst, heb ik helaas mijn nog lopende contract moeten inleveren. Ik hoop dat ik de Nederlandse kinderen heb laten zien dat er een mooie internationale rugbycarrière mogelijk is, mits je er professioneel voor werkt en leeft."



Visser kwam bewust niet uit voor het Nederlandse team. In juni 2012 woonde hij drie jaar in Schotland, waardoor hij het land mocht vertegenwoordigen. Hij is al gestopt als international.