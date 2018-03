Rugbyers Ierland voor einde al winnaar Zeslandentoernooi

Het rugbyteam van Ierland is één speelronde voor het einde al zeker van de eindzege in het Zeslandentoernooi.

De Ieren wonnen zelf overtuigend van Schotland met 28-8 en zagen daarna Engeland in Parijs met 22-16 verliezen van Frankrijk. Met die nederlaag van de Engelsen zijn de Ieren in punten niet meer te achterhalen en kregen ze hun derde overwinning in vijf jaar in de toonaangevende competitie in de schoot geworpen.

De Ieren maken ook nog kans op een grand slam, oftewel winst in alle vijf interlands. Dan moet de ploeg van bondscoach Joe Schmidt volgend weekeinde ook de laatste wedstrijd in de 'Six Nations' van Engeland winnen.

Jacob Stockdale was de grote man voor de Ieren in Dublin. Hij maakte twee tries tegen de Schotten.