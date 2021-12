Rugpijn blijft Van der Poel achtervolgen: ‘Als ik het WK niet haal, kijk ik uit naar het lenteseizoen op de weg’

De wereldkampioen maakte zondag in Dendermonde zijn rentree in het veldrijden. Hij werd er tweede, maar gaf maandag na zes ronden op in Heusden-Zolder. Van der Poel raakt maar niet verlost van aanhoudende problemen met de rug. Die begonnen in mei bij de WB mountainbike race in het Duitse Albstadt. De problemen verergerden na een val tijdens de olympische mountainbike race in Tokio.

,,Het is frustrerend, maar het is wat het is”, reageert Van der Poel op de gedwongen pauze die hij nu moet nemen. ,,Het probleem is er al een tijdje en ik ben enigszins opgelucht dat er een aanwijsbare oorzaak is die verholpen kan worden met extra rust en behandeling. Iedereen weet dat het WK in de Verenigde Staten het eerste grote doel van 2022 is, maar het is zeker niet het enige of het laatste. Ik wil eerst volledig herstellen. Zonder tijdsdruk, zodat ik mijn volledige mogelijkheden kan benutten. Ik hervat de competitie dan ook pas als ik er helemaal klaar voor ben. Als ik het WK haal, is dat des te beter. Als dat niet het geval is, kijk ik uit naar het lenteseizoen op de weg.”