‘Rusland zal ook Spelen van 2020 en 2022 moeten missen’

Ganus zegt dat nadat er opnieuw onregelmatigheden zijn gevonden in data van Russische antidopinglaboratoria. Vandaag ontvangt het wereldantidopingagentschap WADA de experts die de data hebben onderzocht en de Russische verklaringen hebben bekeken. ,,Het Russische olympische team zal niet volledig mee mogen doen aan de Spelen in Tokio”, zegt Ganus tegen de BBC. ,,Ik denk dat dit ook zo gaat zijn voor de Winterspelen van 2022 in China.”

Rusland overhandigde in januari opnieuw data van het laboratorium in Moskou als voorwaarde van een re-integratie in de sportwereld. Het land was voor drie jaar geschorst vanwege het door de staat gesponsorde dopingprogramma. In september opende Wada een zaak nadat er onregelmatigheden waren aangetroffen in deze data. Russische atleten ontbraken daarom al op het WK atletiek in Doha.