Russische hoogspringster Lasitskene mag meedoen aan WK in Doha

Einde carrière Vonn? ‘Denk dat het over en uit is’

20 januari Lindsey Vonn beëindigt mogelijk per direct haar skicarrière. De Amerikaanse was in tranen na haar mislukte optredens in Cortina d’Ampezzo. Op de afdalingen van vrijdag en zaterdag kwam ze er niet aan te pas en zondag haalde ze de finish niet op de super-G. ,,Ik denk dat het over en uit is. Ik wil niet stoppen, maar ik kan op deze manier niet doorgaan.”