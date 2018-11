Russische rechter: Zoebkov wél olympisch kampioen in Rusland

Basketbal­sters te sterk voor Bulgarije

23:02 De Nederlandse basketbalvrouwen hebben de kwalificatiecampagne voor het EK afgesloten met een zege op Bulgarije. In Sporthallen Zuid in Amsterdam waren de basketbalsters met 89-68 te sterk in een wedstrijd die nergens meer om ging. Zowel Oranje als Bulgarije kon zich niet meer kwalificeren voor het EK, dat volgend jaar wordt gehouden in Letland en Servië.