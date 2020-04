Russische sporters gestraft om schending antidopingregels

Rusland zelf is voor vier jaar geschorst voor deelname aan grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen en WK’s, vanwege omvangrijke dopingpraktijken. Alleen Russische atleten die geen dopingverleden hebben en onafhankelijke dopingcontroles ondergaan, mogen onder neutrale vlag meedoen. De Russen hopen bij het internationaal sporttribunaal CAS op clementie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de hoorzitting in Lausanne in april of mei zou plaatsvinden. De kwestie is vanwege de mondiale coronacrisis nu met een aantal maanden uitgesteld.