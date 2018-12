Russische sportminister belooft medewerking bij dopingtesten

Experts van het wereldantidopingbureau WADA keerden vrijdag met lege handen huiswaarts. Het bezoek aan het dopinglab van Moskou hoorde bij de voorwaarden die zijn gesteld nadat een schorsing van drie jaar van het Russische antidopingbureau Rusada in september verrassend was opgeheven. Inzage in de gegevens van Russische sporters was een vereiste, maar de Russen stelden opeens aanvullende eisen. ,,We werken nu met het WADA samen en ik weet zeker dat we eruit komen'', zei de minister. Als de Russen niet meewerken wordt het Rusada opnieuw geschorst.