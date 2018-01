Russische trucker Nikolajev onnavolgbaar in Dakar

De Franse rallyrijder Sébastien Loeb boekte zijn eerste dagsucces. De negenvoudige wereldkampioen was de beste in de vierde etappe, een woestijnproef van 330 kilometer in Peru.

Loeb stuurde zijn Peugeot in de zware proef met een strook van meer dan 100 kilometer zandduinen 1.35 minuut eerder over de finishlijn dan de Spanjaard Carlos Sainz, eveneens bestuurder van een Peugeot. De Fransman Stéphane Peterhansel maakte het succes van Peugeot compleet door naar de derde plaats te rijden op 3.16 van Loeb. Peterhansel, dertienvoudig winnaar van de Dakar Rally, behield de leiding in het algemeen klassement. 'Monsieur Dakar' heeft 6.55 voorsprong op Loeb.

Bernhard ten Brinke kon de Peugeots niet bijhouden en arriveerde in zijn Toyota op ruim 42 minuten als achtste in het bivak van San Juan de Marcona. De Achterhoeker klom naar vijfde plaats in het algemeen klassement. Hij staat vrij kort achter zijn kopman Nasser Al-Attiyah, die in de etappe bijna een uur verspeelde op winnaar Loeb en een derde eindzege in Dakar nu al zo'n beetje kan vergeten.



Ten Brinke vertelde na de etappe dat hij vooral achterstand had opgelopen door het verwisselen van banden en het zoeken naar een meldpost. ,,Het was erg zwaar in duinen en ik heb helaas wel tijd verloren, maar het goede nieuws is dat ik ben gestegen naar de vijfde plaats en daar ben ik blij mee.''