Russische turner heeft totaal geen spijt van Z-symbool: ‘Zou het zo weer doen’

Koeliak won zondag brons op de wereldbekerwedstrijd brug met gelijke leggers in Doha. Toen hij zijn medaille kreeg uitgereikt, had de 20-jarige turner een Z-symbool op zijn borst geplakt. Die letter is in Rusland een symbool van de voorstanders van de invasie in Oekraïne.



Gisteren startte wereldturnbond FIG een onderzoek naar het voorval. In het statement reageert de turnfederatie in felle bewoordingen op het ,,schokkende gedrag‘’ van Koeliak. Extra pikant was dat de Rus met het omstreden Z-symbool naast de Oekraïense winnaar Illia Kovtoen op het podium stond.