Rustdag doet wonderen voor Xander Bogaerts bij zege Red Sox

De prof van Aruba sloeg in de vierde inning weliswaar pas zijn eerste homerun van dit seizoen, maar hij haalde met zijn slag over de hekken wel 3 punten binnen tegen Toronto Blue Jays. De Red Sox wonnen het duel in de Major League met 4-2.

Bogaerts was in zijn vijftien voorgaande wedstrijden van de Red Sox wel belangrijk geweest in de aanval, maar een homerun was er nog niet van zijn slaghout gekomen. Hij had zijn coach Alex Cora zelfs gevraagd of hij een rustdag mocht nemen om zich mentaal op te laden. ,,Dat werkte perfect”, zei Bogaerts op MLB.com.