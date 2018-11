Sanne Wevers beseft in de trein: Leven gaat door na rotdag

,,Terwijl ik dit berichtje maak, zit ik in de trein naar huis”, schreef Wevers vanmorgen op Instagram. ,,Lekker rustig zitten er veel mensen om me heen die waarschijnlijk onderweg zijn naar het werk, of naar school. Ik vind het fijn om te beseffen dat wat er ook gebeurt, het leven doorgaat. Natuurlijk had ik een andere uitkomst gewild in Doha en is het pijnlijk om niet eruit te krijgen waar zo ontzettend hard voor getraind is. Maar het proces naar deze WK was weer heel goed, met hele mooie, maar ook hele zware momenten. Ik ben nog steeds elke dag dankbaar voor dat ik dit mag en kan doen en dat verandert niet door één moment. Het gevoel om elke dag aan een droom te werken en daar vol voor te kunnen gaan, is waar ik voor leef. En een rotdag heeft iedereen wel eens.”