Sanne Wevers gaat situatie rond vader uit de weg: ‘Alle vragen daarover vind ik moeilijk’

Komt Basel 2021 in het rijtje van bloopers of succesnummers? Dat was ook voor Sanne Wevers de vraag. Het antwoord op de openingsdag van de Europese kampioenschappen turnen wijst in de goede richting. Als tweede plaatste ze zich voor de finale van zondag. Voor het eerst treft ze dan ook tweelingzus Lieke in een toestelfinale van een EK of WK.

Toen de regerend olympisch balkkampioene in de laatste van vier startgroepen aan de beurt was, lag de lat voor een finaleplaats net boven de 13.000 punten. Met 13.433 voldeed Sanne Wevers royaal aan de opgave voor een verlenging van het toernooi tot de slotdag. Een sportieve opsteker was welkom na een roerig jaar zonder competitie en des te meer ruis over mistoestanden in de turnsport in het verleden. En dan was er ook nog zoiets als een coronastop.

De laatste wedstrijd voor Sanne Wevers (29) dateerde van oktober 2019, de WK in Stuttgart. Die kende voor TeamNL bij de vrouwen een positief resultaat met plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio. Na de geslaagde teamkwalificatie zat de klus van boegbeeld Wevers erop, want ze bleef ver verwijderd van de balkfinale. Zo’n lange wedstrijdloze periode maakt onzeker. Ze wist voor haar komst naar Basel niet waar ze stond in dit internationale veld. Haar kwalificatie-oefening was zeker voor verbetering vatbaar, maar bood voldoende houvast om zondag voor een medaille te gaan. Met zus Lieke als een van de concurrenten voor eremetaal. Die deed met 13.400 niet veel onder voor haar beroemde tweelingzus. Lieke Wevers maakt deze week overuren, want ze plaatste zich als dertiende ook voor de meerkampfinale op vrijdag.

Vincent Wevers

De hele ‘situatie’ rond haar vader Vincent laat Sanne Wevers het liefst onbesproken. ,,Elke vraag hierover vind ik moeilijk. We proberen ons te focussen op de finale. Laat ons er eerst maar een mooie wedstrijd van maken. Dat lijkt me het beste”, maakte ze een omtrekkende beweging. ,,Ik wil genieten van de finale die we hebben gehaald.’’

Op de Olympische Spelen in Tokio is Vincent Wevers er niet bij. Gymnastiekbond KNGU besloot dat omdat Wevers een van de coaches is wiens gedrag in het verleden wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak.

Kort voor de EK maakte de bond de coachwissel bekend. De Amerikaanse topcoach Aimee Boorman werd toegevoegd aan de staf die verder bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven en assistent José van der Veen. In Basel is een eerste kennismaking maar mag Wevers zijn dochters Sanne en Lieke nog wel coachen.

Volledig scherm Ook Lieke Wevers plaatste zich voor de finale op de balk. © REUTERS