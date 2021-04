Sanne Wevers mist in Tokio de man achter haar succes

Door Rik Spekenbrink



Als Sanne Wevers op 3 augustus in het Ariake Stadium haar olympische titel op de balk verdedigt, mist ze langs de mat de vertrouwde ogen van haar trainer, niet toevallig ook haar vader. Turnbond KNGU creëerde vandaag duidelijkheid over de coachstaf die komende zomer meereist naar Tokio. De in opspraak geraakte Vincent Wevers blijft thuis. En dus moet Sanne Wevers (29), winnares van historisch goud in Rio de Janeiro vijf jaar geleden, het voor het eerst in haar carrière doen zonder de trainer met wie ze al twintig jaar samenwerkt. Hetzelfde geldt voor tweelingzus Lieke, mocht ook zij geselecteerd worden voor de Spelen.