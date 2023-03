Sanne Wevers turnt na ruim 600 dagen weer officiële wedstrijd: ‘Eerste steentje richting Spelen van Parijs is gelegd’

met video Honkballer Boston Red Sox krijgt bal met ruim 150 km per uur vol in gezicht

Dat was even schrikken maandag toen honkbalveteraan Justin Turner (38) tijdens een preseason-duel in de eerste inning tegen de vlakte ging. De eerste honkman van de Boston Red Sox kreeg een bal met een snelheid van ruim 150 kilometer per uur van Detroit Tigers-pitcher Matt Manning vol in zijn gezicht en belandde in het ziekenhuis.