Savelkouls en Stevenson lopen finale mis, geen brons voor Van 't End

Savelkouls was niet opgewassen tegen Romane Dicko uit Frankrijk. Stevenson verloor van Audrey Tcheumeo uit Frankrijk. Beide judoka's strijden later vandaag om brons. Ook Henk Grol (+100 kg) kan nog brons winnen. Hij nam in zijn eerste optreden in de herkansing de Pool Maciej Sarniacki in een houdgreep.



Ook Roy Meyer (+100 kg) is nog één overwinning verwijderd van een bronzen plak. Hij won op straffen van Oleksandr Gordiienko uit Oekraïne.