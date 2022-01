Scheidend turnbaas Mark Meijer: ‘Ik had veel harder moeten doorpakken bij de coaches’

Samen met algemeen directeur Marieke van der Plas was Mark Meijer het gezicht van de KNGU in de rigoureuze aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Het ging opeens niet meer over vluchtelementen en salto’s, maar over mishandeling en vernedering. Nu het een en ander in gang is gezet naar een veiliger topsportklimaat, vindt Meijer het tijd voor iets anders.