Schipbreuk voor Holland Acht na storm: roeiers belanden in ijskoud water

In gesprek met NLRoei blikt aanvoerder Robert Lücken terug. ,,De wind stak plotseling op en de golven werden hoog. Daardoor liep de boot vol en die zonk vervolgens. Er waren mensen in de buurt aan het werk in motorboten en die hebben ons in veiligheid gebracht. Door het adequate optreden van de staf is iedereen gezond en wel, maar het water was enorm koud.”