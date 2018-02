Schippers kent keurige opener van indoorseizoen, maar faalt in finale

UpdateAtlete Dafne Schippers is haar indoorseizoen begonnen met een degelijke tijd op de 60 meter. De Utrechtse snelde bij wedstrijden in Gent naar 7,17 in de series. Ze dook daarmee ruim onder de limiet voor de WK indoor, begin maart in Birmingham.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter heeft haar zinnen gezet op de wereldtitel 60 meter. Twee jaar geleden in het Amerikaanse Portland veroverde ze het zilver op de kortste sprintafstand. Haar persoonlijk record bedraagt 7,00 seconden.

Van die toptijd bleef ze in haar eerste race in de binnenlucht nog ver verwijderd. Haar optreden in de finale in het Topsportcentrum van Gent liep uit op een mislukking, omdat ze een valse start veroorzaakte en daardoor niet meer mocht meedoen.

Jamile Samuel liep in de series 7,27 en Naomi Sedney 7,29. Beide atletes doken onder de limiet voor de wereldtitelstrijd, die de Atletiekunie heeft gezet op 7,30. Samuel had die grens al eerder geslecht deze winter, maar voor Sedney was het de eerste keer.

Er zijn nu vijf atletes die de limiet hebben gelopen op de 60 meter. Eerder voldeden Madiea Ghafoor en Janice Babel ook al aan de eis. De Atletiekunie zal normaal gesproken de snelste twee naar Birmingham uitzenden.

Hordeloopster

Hordeloopster Eefje Boons heeft de limiet geslecht voor de WK indoor. De atlete uit Deventer won de 60 meter horden in 8,12 en dat was net onder de vereiste 8,14. Boons voegt zich bij Nadine Visser, die zich al had geplaatst voor de titelstrijd met een tijd van 7,91.