Schippers sprint in Glasgow ter voorbereiding op WK indoor

Oud-winnaar Roma moet Dakar Rally verlaten na crash

13:37 Voor de Spaanse autocoureur Nani Roma is de Dakar Rally al voorbij. De oud-winnaar van de befaamde woestijnrally crashte gisteren in de derde etappe, van Pisco naar San Juan de Marcona in Peru. Roma sloeg op een van de laatste zandduinen voor de finish met zijn Mini over de kop.