Schippers vijfde op 100 meter bij Diamond League in Monaco

De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou won de race overtuigend in 10,89. Haar landgenote Murielle Ahouré werd tweede in 11,01. Olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica finishte als derde in 11,02. Ook de Amerikaanse Jenna Prandini overschreed de finishlijn eerder dan Schippers in 11,09.

Schippers liep dit seizoen in Eugene 11,01 als beste tijd op de 100 meter. Haar nationale record staat op 10,81. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopt volgende maand in Berlijn voor de derde keer Europees kampioene te worden op de 100 meter.

Chepkoech ruim onder wereldrecord 3000 steeple

De Keniaanse atlete Beatrice Chepkoech heeft bij de Diamond League in Monaco het wereldrecord op de 3000 meter steeple chase aanzienlijk aangescherpt. Ze won de race in het prinsdom in een tijd 8.44,32, ruim acht seconden onder het oude record van Ruth Jebet. Die atlete uit Bahrein zette in augustus 2016 de mondiale recordtijd op 8.52,78.

Chepkoech snoepte vijftien seconden van haar persoonlijke toptijd af. Ze kwam in Monaco zestien tellen eerder over de meet dan de nummer twee, de Amerikaanse Courtney Frerichs, die 9.00,58 klokte. De Keniaanse Hyvin Kiyeng eindigde in de hindernisloop als derde in 9.04,41.