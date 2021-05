Schippers wacht eindelijk echte krachtmeting: ‘Goed om weer tegen wereldtoppers te sprinten’

Pim Bijl Veel zegt Dafne Schippers niet tijdens de korte, voornamelijk digitaal gehouden persconferentie in het Tsjechische Ostrava. Ze zit naast Sha’Carri Richardson en die is een stuk langer aan het woord. Maar dat ze zin heeft in de wedstrijd mag duidelijk zijn. ,,Het wordt mijn eerste 200 meter van dit jaar. Het geeft mij veel rust en vertrouwen dat ik alle olympische limieten al binnen heb, waardoor ik nu in de wedstrijden rustig sneller en sneller kan worden.”

De wereldkampioene op de 200 meter in 2015 en 2017 hoopt op weg naar de Spelen in Tokio in het seizoen te groeien. De Gouden Spike in Ostrava maakt deel uit van de Continental Tour (één treetje lager dan de Diamond League). Onlangs opende ze in Polen haar seizoen, maar tijdens de WK estafette werd ze mede door de ongunstige weersomstandigheden weinig wijzer over haar vorm. Een duel met Jamaicaanse of Amerikaanse concurrentes zat er ook al niet in. Beide landen bleven weg door het coronavirus.



In Ostrava ziet ze morgenavond om iets voor half 8 ‘s avonds wel serieuze wereldtoppers op de baan verschijnen. Shelly-Ann Fraser-Pryce en Sha’Carri Richardson, een Jamaicaanse vedette en een Amerikaanse in opkomst. De pas 21-jarige Richardson heeft in april 10,72 seconden op de 100 meter gelopen en 22,11 op de 200 meter. Nog maar eens een nieuwe rivale voor Schippers in de toch al mondiaal beoefende discipline. Op voorhand deinst ze er niet voor terug. ,,Ik kijk er naar uit tegen wereldtoppers te sprinten. Het is een van de dingen waar je dit voor doet en mooi om te zien hoe dat gaat tegen de snelste van de wereld.”