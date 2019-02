Schippers wil in Madrid op jacht naar persoonlijk record

Nooit eerder liep Schippers bij de indoormeeting in Madrid, onderdeel van de IAAF World Indoor Tour. Dus mocht de Nederlandse topatlete vandaag aanschuiven als een van de blikvangers bij de persconferentie voorafgaand aan het evenement. Daar werd haar meteen door een Spaanse journalist verteld dat landgenote Nelli Cooman in 1986 bij de Europese kampioenschappen in Madrid op de 60 meter het wereldindoorrecord aanscherpte tot 7,00. ,,Een interessant feitje’’, reageerde Schippers, die deze tijd in 2016 in Berlijn al eens evenaarde. ,,Ik hoop hier zelf ook weer wat dichter bij m’n beste tijden ooit te zitten’’, liet Schippers vervolgens optekenen. ,,Ik weet zeker dat een tijd onder de 7,00 een keer mogelijk moet zijn voor mij.’’

De vraag is echter of ze daar in de Spaanse hoofdstad alweer bij in de buurt komt. De 26-jarige sprintster, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, is net twee weken terug van een winterstage in Afrika met trainer Bart Bennema bij wie ze na twee jaar weer terug is. Bij haar eerste race vorig week in het Duitse Karlsruhe klokte ze in de serie 7,25 en in de finale 7,19, goed voor de tweede tijd achter de Poolse Ewa Swoboda en de EK-limiet. Of ze dat toernooi in Glasgow volgende maand ook daadwerkelijk loopt, is echter nog niet zeker.