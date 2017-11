Schippers woest over 'beschuldigingen van doping'

,,Jacques Brinkman, als voormalig topsporter zou je beter moeten weten'', slaat Schippers terug. ,,Acne is helaas genetisch en die prestaties/talent komen inderdaad zelden voor…Bij jou in elk geval ver te zoeken op journalistiek gebied.'' Ook AD-journalist Thijs Zonneveld is niet te spreken over de column van Brinkman. Hij rept over het Domste Stuk van de Dag.



Brinkman op zijn beurt is zich van geen kwaad bewust. ,,Ik beschuldig je helemaal niet van dopinggebruik. Goed lezen'', meldt hij op Twitter. ,,Voer voor twijfels. Niet bij mij, maar lees de artikelen over jouw prestaties. Die heb ik niet geschreven.''



Brinkman benadrukt dat hij voor eerlijke sport en een gelijk speelveld voor iedereen is. ,,Geen discussies en excuses over 'oneerlijke' concurrentie. Het gaat er puur om wie de beste is. Voor honderd procent fair play is er één simpele en doeltreffende oplossing: geef doping vrij.''



Schippers is op dit moment in trainingskamp op Tenerife, maar wilde volgens haar manager toch reageren op de beschuldigingen. Hij verwacht echter niet dat Schippers verdere stappen zal gaan nemen. ,,Ze wilde zich toch wel laten horen, maar ik verwacht dat hier bij blijft'', zei hij tegen het ANP.