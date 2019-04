Schmidt met blessure naar twaalfde plek in EK-meerkampfinale

Schmidt sloot af op voltige, zeker niet zijn favoriete onderdeel. Met 13.366 punten plaatste hij een vet uitroepteken achter zijn zeskamp. Dat was een vol punt beter dan in de kwalificatie.



De elfde plaats van Cluj 2017, zijn beste allroundprestatie op een EK, bleef buiten bereik. Een enkelblessure gold als verzachtende omstandigheid. Om het pijnlijke gewricht te sparen had hij wekenlang niet getraind op sprong, het toestel waarop hij in 2012 Europees juniorenkampioen werd. Alleen met pijnstillers was Schmidt in staat om deze week twee keer een krachtenverslindende meerkamp te turnen.



De Europese titel ging naar Nikita Nagorny. Hij besliste het Russische onderonsje met regerend wereldkampioen Artur Dalaloyan in zijn voordeel (88.665-87.832)).