Schouderklachten spelen Van Rouwendaal weer parten

De Witte loopt exact WK-li­miet, Hassan ruim onder de limiet

18 mei Lisanne de Witte heeft ook een individueel startbewijs veroverd voor de WK atletiek komend najaar in Doha. De Nederlandse atlete eindigde als zesde op de 400 meter bij de Diamond League in Shanghai in 51,80. Met die tijd voldeed ze precies aan de WK-limiet. Salwa Eid Naser uit Bahrein won de race in 50,65.