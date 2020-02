Schulting moet genoegen nemen met brons in Dresden

Van Aert soleert in Van der Poel-loze cross naar eerste zege na horrorval

16:05 Wout van Aert heeft voor het eerst sinds zijn horrorval in de Tour de France een overwinning geboekt. De Belg van Jumbo-Visma soleerde oppermachtig naar de winst in de DVV Trofee in Lille. Wereldkampioen Mathieu van der Poel stond niet aan de start, want zijn veldritseizoen zit er al op.