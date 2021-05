Sedoc oogt altijd vrolijk, maar kent ook veel leed: ‘Tot hier en niet verder, want anders word ik ziek’

Te sterk voor Amsterdam Hockey­sters Den Bosch één zege verwijderd van landstitel

13 mei De hockeysters van Den Bosch staan op pole position voor het winnen van de landstitel. De eerste finalewedstrijd in de play-offs tegen Amsterdam werd vanavond met 0-1 gewonnen in het Wagenerstadion. Den Bosch kan het karwei komende zaterdag in eigen huis afmaken.