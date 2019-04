Sensatie in Eindhoven: Heemskerk en 'Kromo' delen de winst op 100 meter vrije slag

Door Natasja Weber



,,Dit heb ik nog nooit met Femke meegemaakt. Echt wel grappig”, reageerde Kromowidjojo. De 28-jarige olympisch kampioene van 2012 was opgetogen na haar race op het koninginnenummer. ,,Voor nu ben ik heel tevreden met een tijd van 53,4. Ik ben vooral blij dat wat ik getraind heb er ook uitkomt. Ik zwem met meer lengte in mijn slagen. Vorige week in Den Haag ging het nog niet zo soepel. Nu heb ik een flinke stap gezet”, aldus ‘Kromo’ die op de Haagse Swim Cup op de 100 vrij 54,13 zwom.



Heemskerk klokte zaterdag zowel in de serie als in de finale bijna dezelfde tijd; 53,47 in de ochtend en twee honderdsten langzamer in de avond. Ook in Den Haag zwom ze een vergelijkbare tijd: 53,52. ,,Deze tijden zijn zo vroeg in het seizoen zeker niet slecht, maar ik heb het idee dat er veel meer in zit”, zei Heemskerk nadat ze tientallen handtekeningen had uitgedeeld. ,,Het moet nog connecten. Als het allemaal op zijn plek valt, kan ik echt scherpe tijden zwemmen. Dat voel ik.”



Heemskerk had de 200 meter vrije slag vrijdag, op de eerste dag van de Swim Cup, overgeslagen omdat ze daags voor het toernooi zware studieverplichtingen had. Ze volgt aan het Johan Cruyff Institute de Master in Coaching. ,,Nadat ik in Den Haag mijn limiet voor de 200 vrij had gehaald, heb ik in overleg met mijn coach Marcel Wouda besloten om de 200 vrij in Eindhoven te skippen.” Heemskerk komt zondag nog in actie op de 50 meter vrije slag vrij.”