Sensationele atletiekdag: Bol en Klaver verpulveren stokoude nationale records

Femke Bol heeft bij haar eerste indooroptreden van dit jaar meteen het Nederlands record op de 400 meter fors verbeterd. De 20-jarige atlete kwam bij wedstrijden in Wenen tot een sensationele tijd van 50,96 seconden. Lieke Klaver brak later op de dag het stokoude Nederlands record op de 200 meter.

Bol dook op de 400 meter bijna een seconde onder de oude recordtijd van Ester Goossens, die 23 jaar geleden - drie jaar voor de geboorte van Bol - het indoorrecord op 51,82 zette. Bol, vorig jaar de snelste van de wereld op de buitenbaan op de 400 meter horden met een tijd van 53,79 seconden, plaatste zich met haar toptijd voor de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun.

Lieke Klaver liep evenals Bol een dik persoonlijk record op de 400 meter in Wenen. Zij noteerde 51,48 en mocht zich ook heel even Nederlands recordhouder noemen. Totdat een serie later Bol daar al onder dook. Klaver plaatste zich met haar tijd ook voor de EK indoor, maar daarmee was het feest voor haar nog niet voorbij.

Later op de dag verbeterde Klaver namelijk een zeer belegen nationaal record op de 200 meter. De 22-jarige sprintster uit Enkhuizen snelde naar 23,17 seconden. Daarmee liep ze het 33 jaar oude record van Els Vader uit de boeken. Vader liep in 1988 in Liévin 23,34.

Volledig scherm Lieke Klaver. © REUTERS

Ongeloof bij Bol

Bol kon na haar race amper geloven dat ze in haar eerste race van deze winter al zo snel was. ,,Ik besloot zo hard als ik kon van start te gaan en zag na één ronde al dat het hard ging, dus gaf ik in de tweede ronde alles. Om in de 50 seconden te lopen op de 400 indoor is gekkenwerk”, zei ze.



Jochem Dobber en Ramsey Angela kwalificeerden zich in Wenen ook voor de EK indoor in Torun. Dobber, de Nederlands kampioen outdoor, kwam uit op 46,62. Hij dook ruim onder de limiet van 47,20. Angela bleef er met 47,18 net onder. Liemarvin Bonevacia, in 2017 nog winnaar van de bronzen medaille op de EK indoor in Belgrado, voldeed met 47,27 nog niet aan de limiet.

Volledig scherm Femke Bol. © REUTERS

Van Gool, Bouju en Kupers plaatsen zich voor EK indoor

Joris van Gool kan rustig toewerken naar de EK indoor, begin maart in het Poolse Torun. De Nederlands sprintkampioen liep bij indoorwedstrijden in Gent op de 60 meter onder de limiet voor de titelstrijd. Zijn tijd van 6,62 lag maar net boven zijn Nederlands record van 6,59.

Van Gool mikt in Torun op een medaille en hoopt zelfs op goud. Bij de vorige Europese titelstrijd indoor, in 2019 (Glasgow), verraste hij met brons.

De talentvolle sprinter Raphael Bouju vergezelt Van Gool op de 60 meter naar de EK indoor. De 18-jarige Bouju, die in 2018 Europees juniorenkampioen werd op de 100 meter, klokte 6,65 seconden en bleef exact 1 honderdste onder de vereiste tijd voor deelname aan de kampioenschappen in Torun.

Thijmen Kupers kan zich opmaken voor zijn vijfde EK indooratletiek. De middenafstandspecialist kwalificeerde zich bij indoorwedstrijden in Wenen voor de titelstrijd in Torun op de 800 meter. Hij liep in zijn serie naar de tweede plaats in 1.47,42, ruim onder de limiet van 1.49,00. Kupers veroverde op de EK indoor van 2015 brons op de 800 meter.