Shaquille O’Neal adviseert LA Lakers over ‘Big Three’: ‘Moeten alle andere spelers heel jong zijn’

Fortuna onttroont PKC als zaalkorf­bal­kam­pi­oen in intense tweestrijd in kolkend Ahoy

Fortuna heeft PKC onttroond als landskampioen in het zaalkorfbal. Bij de terugkeer in het grote en kolkende Ahoy stonden de Delftenaren constant aan de goede kant van de score, maar moesten zij tot de laatste seconde op hun tellen passen in de heerlijk intense eindstrijd. De 22-21 zege leverde Fortuna de zesde titel in de zaal op en een fantastisch afscheid voor aanvoerder Thomas Reijgersberg.

17 april