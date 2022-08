Sharon van Rouwendaal slaat 25 kilometer over op EK open water

Marrit Steenber­gen na doorbraak met handvol medailles nog niet verzadigd: ‘Zit midden in het toernooi’

Alle slagen die Marrit Steenbergen (22) in het buitenbad van Foro Italico in Rome maakt, zijn raak. Bij de EK zwemmen won ze gisteren ook de 200 meter vrije slag, waarmee ze haar oogst op vijf medailles bracht. En ze is pas net over de helft van haar toernooi.

14 augustus