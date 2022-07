Shelly-Ann Fraser-Pryce: een moeder met vijf wereldtitels op de 100 meter

Reportage Waarom niet New York, maar een klein studenten­stad­je de WK atletiek organi­seert

Niet New York of Los Angeles, maar het kleine universiteitsstadje Eugene organiseert de eerste WK atletiek op Amerikaanse bodem. Gisteren is het begonnen. Reportage vanuit de bakermat van het recreatieve lopen, ook de geboorteplaats van sportgigant Nike. ,,Wij hadden allemaal lange haren en een Frank Zappa-snor.”

16 juli