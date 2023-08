Sifan Hassan en Femke Bol onderuit met goud in zicht: 'Ik voelde een duw’

Met videoDe eerste avond van de WK atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest is voor Nederland uitgelopen op een dubbel drama. Nadat eerst Sifan Hassan al onderuit ging in de eindsprint op de 10.000 meter, ging het daarna ook mis voor Femke Bol met nog zo'n tien meter te gaan bij de 4x400 meter op de gemengde estafette. Bekijk hier het complete programma van de WK

Sifan Hassan moet nog wachten op haar eerste medaille op de WK atletiek in Boedapest. De 30-jarige atlete leek na een rustig opgebouwde race het goud te gaan pakken op de 10.000 meter, maar kwam op zo’n 20 meter van de finish ten val.



Het leek erop dat ze door vermoeidheid gestruikeld was, maar bij de NOS gaf Hassan aan dat ze mogelijk een duwtje had gekregen in de eindsprint. ,,Ik had het gevoel dat ik werd geduwd, maar misschien ben ik gek geworden", zei de tweevoudig olympisch kampioene.

Nederland plaatste zich eerder op de middag eenvoudig voor de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. Onder aanvoering van de troeven Femke Bol en Lieke Klaver won het viertal zijn serie in een tijd van 3.12,12. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard waren de twee mannen in de ploeg.



Agard werd in de finale vervangen door de 34-jarige Liemarvin Bonevacia, die uitgerust als eerste loper goed van start ging. Nederland kwam daarna via Lieke Klaver (24) aan de leiding. De 20-jarige Isaya Klein Ikkink uit Vlaardingen deed het daarna ook uitstekend, waarna Femke Bol het leek af te gaan maken voor Nederland als vierde loper.

In een enorm spannend duel bleef ze de Amerikaanse loopster Alexis Holmes voor, maar vlak voor de finish sloeg de verzuring toe en ging ook Bol onderuit. Waar het bij Hassan nog ging om zo'n twintig meter, was het bij Bol niet meer dan tien meter. Haar stokje rolde als eerste over de finish, maar dat telde uiteraard niet meer.

Femke Bol: ‘Ik ben geen machine’

Bol kwam nog wel als derde over de finish, maar dat deed ze zonder het stokje dat ze tijdens haar val had losgelaten. Het Oranje-kwartet werd daardoor gediskwalificeerd.

,,Ik weet het niet precies waarom het nog misging. Mijn benen wilden niet meer. Ik heb dit wel vaker en dan kan ik nog wel herstellen, maar vanavond helaas niet", zei Bol bij de NOS. ,,Ik denk dat mensen soms denken dat ik een machine ben. Ik denk dat ik nu heb laten zien dat dat niet zo is. Ik snap niet waarom ik de benen niet had. Ik hoor gewoon te kunnen finishen, maar waarom dat niet lukt snap ik echt niet. Ik voel nu niks, maar ik zal het straks wel voelen als de adrenaline weg is.”

De 20-jarige Isaya Klein Ikkink, die het stokje overgaf aan Bol, had zich tijdens de race nog niet rijk gerekend. ,,Pas als het stokje over de finish is het klaar. Heel even stort je wereld dan wel in. Je denkt in eerste instantie niet aan die medaille, maar vooral aan hoe het met Femke gaat.”

,,Ik weet zeker dat we dit de komende dagen op andere afstanden nog goed gaan maken, daar twijfel ik niet aan", sprak Lieke Klaver hoopvol. ,,Femke gaat dit niet in haar eentje dragen, zeker niet. Ooit gaan we wereldkampioen worden. Het is al heel mooi dat we medaillekansen hadden en we laten het niet zomaar gebeuren. We gaan dit met z’n allen oplossen.”

Volledig scherm Femke Bol gaat onderuit met goud in zicht. © REUTERS

Liemarvin Bonevacia was positief als altijd. ,,Dit is atletiek. We komen sterker terug voor goud, dat is het enige wat ik nu kan zeggen. We kunnen dit nu niet meer terugdraaien. Ik vind het jammer dat we het erover moeten hebben, maar ik snap wel dat het een dingetje is. Morgen is weer een nieuwe dag, we gaan gewoon door.”

Liveblog bekijk belangrijke updates Oh nee! Het gaat weer mis! Dit is niet te geloven! Weer geen goud voor Nederland! Femke Bol gaat onderuit met nog maximaal tien meter tot de finish. Net ging het ook al mis voor Sifan Hassan met nog zo'n twintig meter te gaan. Het goud gaat dus naar de Amerikanen, ook nog eens in een wereldrecord. Dat had dus ook Nederland kunnen zijn.. 🎽🇭🇺 | Nee joh, gebeurt het nu gewoon weer? Eerst valt Sifan Hassan, nu gaat Femke Bol onderuit. Het drama van Boedapest... ☹️☹️ #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/69VAXQ535X — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Wat kan Femke Bol? Het laatste woord is straks aan Femke Bol. Kan zij Nederland met een geweldige laatste 400 meter aan goud helpen? Isaya Klein Ikkink als derde lopern Daar gaat Isaya Klein Ikkink, in een spannend duel met de Amerikanen. Poeh, wat een spanning op deze 4x400 meter. Nederland aan de leiding Lieke Klaver gaat aan de leiding, in een spannend duel met de Verenigde Staten. Stokje doorgegeven aan Lieke Klaver Lieke Klaver krijgt als eerste loopster het stokje. Wat kan de atlete op dit tweede stuk van de estafette? Bonevacia begonnen in baan 7 En we zijn begonnen op de 4x400 meter. Liemarvin Bonevacia, die vanmiddag rust kreeg, begint in baan 7 voor Nederland. Door met finale 4x400 meter We zetten de teleurstelling van de valpartij van Sifan Hassan even van ons af. Door met de finale van de gemengde estafette. Kan Nederland goud pakken op de 4x400 meter? Sifan Hassan ten val! Oh nee, met de eindstreep in zicht gaat Sifan Hassan onderuit. Ze valt met nog zo'n 20 meter te gaan. De Ethiopische Gudaf Tsegay profiteert en won het goud. 🎽🇭🇺 | Oh nee, wat is dit...?! Sifan Hassan komt ten val in kansrijke positie en valt buiten het podium... Wat een drama! 😳🇳🇱 #WorldAthleticsChamps⁣

⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FDqAwSYJB5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Meteen aan kop Wow, ze loopt meteen aan kop. Kan ze dit volhouden? Sifan Hassan kruipt naar voren De laatste ronde gaat in en Sifan Hassan kruipt naar voren. Krijgen we die indrukwekkende eindsprint te zien? Nog twee rondes te gaan Wat een spanning hier in Boedapest! Wat kan Sifan Hassan? Ze loopt nog altijd achteraan in een groepje van negen atletes. Gaat ze iedereen nog voorbij? Slotfase gaat in We zijn inmiddels 28 minuten onderweg en hebben nu 8800 meter gehad. Nog maar 1200 meter te gaan dus. Wat kan Sifan Hassan in de laatste kilometer? Ze loopt nog altijd met veel rensters voor zich, maar zal dus haar specialiteit moeten tonen door nog een indrukwekkende eindsprint in te zetten. Letesenbet Gidey aan de leiding De Ethiopische Letesenbet Gidey, de grote concurrent voor Sifan Hassan op deze afstand, gaat nog altijd aan de leiding in deze race. Sifan Hassan heeft nog altijd tien rensters voor zich met nog zeven rondes te gaan. Sifan Hassan, of the Netherlands follows Letesenbet Gidey, of Ethiopia in the final of the Women's 10000-meters during the World Athletics Championships in Budapest, Hungary, Saturday, Aug. 19, 2023. (AP Photo/Petr David Josek) © AP 20 minuten onderweg We zijn nu 20 minuten onderweg. De Ethiopische loopsters gaan nog altijd aan kop. Sifan Hassan heeft nog altijd tien loopsters voor zich, maar zoals bekend spaart ze altijd haar krachten voor de laatste kilometers waarin ze vaak nog een waanzinnige versnelling in huis heeft. Is dat vanavond in Boedapest ook het geval? Anouk Vetter zevende op zevenkamp Anouk Vetter is na de eerste dag op de zevenkamp bij de WK atletiek in Boedapest de beste van de drie Nederlandse deelneemsters. De winnares van olympisch zilver in Tokio staat zevende, maar wel met meer dan 200 punten achterstand op de leider in het veld, de Amerikaanse topfavoriete Anna Hall. Vetter herstelde zich na matige prestaties op de 100 meter horden (13,42 seconden) en het hoogspringen (1,71 meter) met de winst bij het kogelstoten (15,72 meter) en een redelijke 24,28 seconden op de 200 meter. Sofie Dokter, die goed was met hoogspringen (1,80) en de 200 meter (23,89), is de nummer 10 in de stand. Emma Oosterwegel, die in Tokio olympisch brons won, bezet de dertiende plaats. De atleten maken zondag de zevenkamp af met verspringen, speerwerpen en de 800 meter. De 30-jarige Vetter heeft in haar atletiekcarrière al vier medailles op grote toernooien behaald op de zevenkamp. Ze werd in 2016 in Amsterdam Europees kampioene, veroverde brons op de WK van 2017 in Londen, verraste in 2021 met zilver op de Olympische Spelen van Tokio en won vorig jaar in Eugene zilver op de WK in een Nederlands record van 6867. Anouk Vetter. © REUTERS 3000 meter onderweg Er zijn inmiddels 3000 van de 10.000 meters afgelegd. Het deelnemersveld zit mooi op een lint, met Sifan Hassan vrijwel achteraan. Er lopen nog vier vrouwen achter haar. Finale 10.000 meter is begonnen En we zijn begonnen aan de 10.000 meter. Zoals gebruikelijk begint Sifan Hassan achteraan in het veld, van waaruit ze haar race rustig opbouwt en vertrouwt op haar ijzersterke laatste kilometer. Diane van Es (24) uit Rotterdam, de andere Nederlandse atlete op dit onderdeel, begint de race in tweede positie. Finale 10.000 meter op punt van beginnen Kan Sifan Hassan voor het eerste goud voor Nederland zorgen op de openingsdag van de WK atletiek in Boedapest? De atleten komen het stadion binnen, over een paar minuten gaan we van start. Het is nu 24 graden in Boedapest, waar het in de middag nog zo'n 32 graden was. Morgenmiddag wordt het zelfs 34 graden, dus de omstandigheden zijn zwaar voor de atleten op dit WK. © AFP Bonevacia vervangt Agard in finale 4x400 meter De Nederlandse ploeg voor de finale van de 4x400 meter gemengde estafette op de WK atletiek in Boedapest kent een wijziging in de samenstelling. Liemarvin Bonevacia vervangt Terrence Agard, die eerder zaterdag in de serie liep. Femke Bol, Lieke Klaver en Isaya Klein Ikkink blijven gehandhaafd in het kwartet. Het team plaatste zich overtuigend voor de eindstrijd, waarin de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en België de grootste concurrenten voor het goud lijken. Onder aanvoering van de troeven Bol en Klaver won het Oranje-viertal zijn serie in een tijd van 3.12,12. De finale is om 21.50 uur het sluitstuk van de openingsdag op de WK. Bol, Klaver en Bonevacia maakten ook deel uit van het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd dat zilver won op de WK vorig jaar in Eugene (VS). Klein Ikkink is de nieuwe kracht. In Eugene was Tony van Diepen, die ontbreekt in Boedapest, de vierde loper. Raphael Bouju sprint superieur naar halve finales 100 meter Raphael Bouju is bij de WK atletiek in Boedapest overtuigend doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter. Hij sprintte in zijn heat naar de winst in 10,09 seconden. Hij bleef de Brit Eugene Amo-Dadzie (10,10) en Emmanuel Matadi uit Liberia (10,13) nipt voor. De volgende ronde is op zondag. Bouju viel deze zomer op met twee zilveren plakken bij de EK onder 23 in Espoo (Finland). Hij prolongeerde drie weken geleden zijn Nederlandse titel en staat op het punt als tweede Nederlander ooit onder de 10 seconden te lopen. Bouju heeft nu 10,02 als beste tijd staan. Het Nederlands record is sinds 2012 met 9,91 in handen van Churandy Martina. Bouju is geboren in Nederland en heeft Ghanese ouders. Op 4-jarige leeftijd verhuisde hij vanuit Nederland naar Engeland. Daar groeide hij op. Toen hij 16 was wilde hij graag meedoen aan de EK onder 18 en dat kon dankzij zijn Nederlandse paspoort. Prompt veroverde hij in 2018 de Europese titel bij de junioren op de 100 meter.

