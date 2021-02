Sifan Hassan: ‘Focus op Olympische Spelen is weg, omdat ik niet weet waar ik aan toe ben’

Atlete Sifan Hassan volgens Opzij meest invloedrij­ke sportvrouw van Nederland

10 december AMSTERDAM/ARNHEM - De Arnhemse atlete Sifan Hassan is door het tijdschrift Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke sportvrouw van Nederland. Rebecca Gomperts staat overall op nummer 1 op de lijst van meest invloedrijke vrouwen. Zij is oprichter van Women on Waves, waarmee ze opkomt voor vrij toegankelijke abortus.