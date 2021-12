Sifan Hassan loopt award mis, Elaine Thompson-Herah beste atlete van de wereld

Voor nieuwe hockey­bonds­coach Jeroen Delmee bestaan geen heilige huisjes

Jeroen Delmee (48) zat gisteren pas voor de tweede keer als bondscoach op de bank bij de Nederlandse hockeymannen, maar nu al is er veel veranderd. Het leidde tot een knappe zege op België (2-1) in de Pro League. ,,We moeten ook trots zijn op het veroveren van ballen.’’

29 november