Sifan Hassan maakt in Londen haar marathondebuut: ‘Ik wil weten hoe de marathon voelt’

Kans op speciale prijs voor judoka Sanne van Dijke na wegdragen tegenstan­der

Judoka Sanne van Dijke is genomineerd voor een zogenoemde Award van de internationale federatie IJF. Ze komt in aanmerking voor de onderscheiding van het moment van het jaar. Bij het WK in Tasjkent raakte haar tegenstander geblesseerd aan een knie en kon de mat niet meer af. Van Dijk droeg haar opponente vervolgens naar de kant, wat haar op een ovatie van het publiek kwam te staan.

25 januari