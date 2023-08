Sifan Hassan maakt val goed met brons op 1500 meter, Femke Bol overtuigend naar hordenfinale

WK atletiekSifan Hassan heeft op de WK atletiek in Boedapest het brons gepakt in de finale op de 1500 meter. Ze wist de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon niet te kloppen. Hassan loopt woensdagavond weer, dan in de series op de 5000 meter. Femke Bol plaatste zich overtuigend voor de finale op de 400 meter horden van donderdagavond. Check hier het programma van dag tot dag in Boedapest

Sifan Hassan heeft brons veroverd op de 1500 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De 30-jarige atlete, olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter, moest in de finale twee concurrenten voor laten gaan. De Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon won het goud, de Ethiopische Diribe Welteji het zilver.

De medaille maakte veel goed voor de 30-jarige Hassan, die zaterdag in de finale van de 10.000 meter vlak voor de finish viel en daarmee een vrijwel zekere gouden plak verspeelde.

Het is haar vijfde medaille op een WK. Ze won eerder goud op de 1500 en 10.000 meter in 2019 in Doha en won ook twee keer een bronzen plak op de 5000 meter (in Londen 2017 en Beijing 2015).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik ben hartstikke blij met deze bronzen medaille. Ik had dit eigenlijk niet verwacht. Ik loop hier op drie afstanden. Het niveau is hier enorm hoog. Ik had het moeilijk met de snelheid, maar ik ben blij dat het zo is afgelopen. Ik hoopte dat ik vanaf het begin mee kon doen vooraan, maar dat was niet mogelijk. De start was heel hard, dus daarin kon ik niet mee. Op het einde kon ik nog naar voren. Mijn start is heel erg slecht, dat weet ik. Maar ik kon gelukkig nog naar voren en een medaille gepakt", zei Hassan, de winnares van de marathon van Londen eerder dit jaar.

,,Voor mij is dit gewoon bijzonder en historisch, dat ik op zulke verschillende disciplines kan meedoen met de wereldtop. Ik ben superblij. Die valpartij op de 10.000 meter heeft wel voor teleurstelling gezorgd, maar ik geniet van dit WK. Ik heb weer heel veel geleerd en ben blij met deze medaille. Dit betekent heel veel voor mij en ik ben trots op deze prestatie", zei Hassan, die morgenavond weer in actie komt in de series op de 5000 meter.

Volledig scherm Sifan Hassan. © Getty Images

Femke Bol met gemak naar finale 400 meter horden

Femke Bol heeft zich met bijna speels gemak geplaatst voor de finale van de 400 meter horden op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De Nederlandse topatlete won haar serie van de halve finales met grote voorsprong op de concurrentie in een tijd van 52,95 seconden. De finale is donderdagavond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Volledig scherm Femke Bol. © AP

Jorinde van Klinken grijpt naast medaille bij discuswerpen

De 23-jarige Jorinde van Klinken kwam zojuist in een enerverende finale van het discuswerpen twintig centimeter tekort voor het brons. Net als vorig jaar bij de WK in Eugene eindigde ze op de vierde plaats.

Viermaal kwam Jorinde van Klinken met een strakke blik de ring uitwandelen, streng haar eerste pogingen beoordelend. Ze waren goed, maar nog niet écht raak. Bij de vijfde poging pepte ze zichzelf op en toen vloog de discus fraai door de lucht, om 67 meter en 20 centimeter verderop in het veld te belanden. Van Klinken zag dat het goed was en hief haar armen in de lucht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het bracht haar op dat moment op de tweede plaats. Alleen werd dat niet het eindresultaat na zes worpen, in een zeer boeiende discusfinale met een continu wisselende stand, dankzij krachtpatsers die het beste in elkaar naar boven haalden. Van Klinken bevestigde haar plaats in de wereld, maar op het podium moet ze nog even wachten. Uiteindelijk kon ze niet op tegen de Amerikaanse winnares Laulauga Tausaga (69,49), diens landgenote Valarie Allman (69,23) en de Chinese Bin Feng (67,41).

Volledig scherm Jorinde van Klinken. © REUTERS

Liveblog bekijk belangrijke updates Sifan Hassan blij en trots na brons op 1500 meter Sifan Hassan heeft brons veroverd op de 1500 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest. De 30-jarige atlete, olympisch kampioene op de 5000 en 10.000 meter, moest in de finale twee concurrenten voor laten gaan. De Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon won het goud, de Ethiopische Diribe Welteji het zilver. De medaille maakte veel goed voor de 30-jarige Hassan, die zaterdag in de finale van de 10.000 meter vlak voor de finish viel en daarmee een vrijwel zekere gouden plak verspeelde. Het is haar vijfde medaille op een WK. Ze won eerder goud op de 1500 en 10.000 meter in 2019 in Doha en pakte ook twee keer een bronzen plak op de 5000 meter (in Londen 2017 en Beijing 2015). ,,Voor mij is dit gewoon bijzonder en historisch, dat ik op zulke verschillende disciplines kan meedoen met de wereldtop. Ik ben superblij. Die valpartij op de 10.000 meter heeft wel voor teleurstelling gezorgd, maar ik geniet van dit WK. Ik heb weer heel veel geleerd en ben blij met deze medaille. Dit betekent heel veel voor mij en ik ben trots op deze prestatie", zei Hassan, die morgenavond weer in actie komt in de series op de 5000 meter. Brons voor Sifan Hassan! Sifan Hassan komt als derde over de streep. Na Anouk Vetter op de zevenkamp dus de tweede bronzen medaille voor Nederland op dit WK. De wereldtitel is opnieuw voor Faith Kipyegon, die niet te verslaan lijkt op de 1500 meter. Het is haar derde wereldtitel op deze afstand en ze won ook al twee keer olympisch goud op deze afstand. 🎽🇭🇺 | BRONS voor Sifan Hassan! Na een sterke eindsprint moet ze haar meerdere erkennen in favoriet Faith Kipyegon. Het zilver is voor Direbe Weteji! 🥉🇳🇱 #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/eUrIhtfwn0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Laatste ronde ingegaan Daar gaat Sifan Hassan in de laatste ronde. Kan ze een medaille pakken? Sifan Hassan kruipt naar voren Sifan Hassan kruipt nu langzaam naar voren, maar zal een enorme inspanning moeten leveren om nog in de buurt te komen van Faith Kipyegon die vooraan voor een enorm hard tempo zorgt. Het deelnemersveld zit nog bij elkaar, maar met de grootste moeite om de Keniaanse bij te houden. Sifan Hassan nog altijd achteraan Sifan Hassan loopt nog altijd op de twaalfde positie. Nog twee rondes te gaan. Sifan Hassan achteraan, Faith Kipyegon vooraan Zoals eigenlijk altijd begint Sifan Hassan de race achteraan. Faith Kipyegon bepaalt vooran het tempo. Jorinde van Klinken grijpt naast medaille bij discuswerpen De 23-jarige Jorinde van Klinken kwam zojuist in een enerverende finale van het discuswerpen twintig centimeter tekort voor het brons. Net als vorig jaar bij de WK in Eugene eindigde ze op de vierde plaats. Viermaal kwam Jorinde van Klinken met een strakke blik de ring uitwandelen, streng haar eerste pogingen beoordelend. Ze waren goed, maar nog niet écht raak. Bij de vijfde poging pepte ze zichzelf op en toen vloog de discus fraai door de lucht, om 67 meter en 20 centimeter verderop in het veld te belanden. Van Klinken zag dat het goed was en hief haar armen in de lucht. Het bracht haar op dat moment op de tweede plaats. Alleen werd dat niet het eindresultaat na zes worpen, in een zeer boeiende discusfinale met een continu wisselende stand, dankzij krachtpatsers die het beste in elkaar naar boven haalden. Van Klinken bevestigde haar plaats in de wereld, maar op het podium moet ze nog even wachten. Uiteindelijk kon ze niet op tegen de Amerikaanse winnares Laulauga Tausaga (69,49), diens landgenote Valarie Allman (69,23) en de Chinese Bin Feng (67,41). 🎽🇭🇺 | Helaas, net geen medaille voor Jorinde van Klinken. Ze eindigt opnieuw knap als vierde. Het goud is voor de verrassende Laulauga Tausaga! #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ksDnhuX8pr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Race begonnen! En we zijn begonnen aan de finale van de 1500 meter. Wat kan Sifan Hassan? Atleten de baan op voor finale 1500 meter Daar zijn Faith Kipyegon, Sifan Hassan en de andere atleten die zo de finale van de 1500 meter gaan lopen. Sinds 2017 won Faith Kipyegon al haar grote wedstrijden op de 1500 meter, met uitzondering van twee wedstrijden in de Diamond League waarin ze achter Sifan Hassan eindigde. Kan Hassan vanavond opnieuw stunten tegen de grote topfavoriete uit Kenia? Liemarvin Bonevacia loopt finale op 400 meter mis Liemarvin Bonevacia is er niet in geslaagd de finale te halen van de 400 meter. De 34-jarige atleet sprintte in zijn heat van de halve finales naar de vijfde plaats in een tijd van 45,23 seconden en was daarmee uitgeschakeld voor een optreden in de strijd om de medailles. De finale van de 400 meter is donderdag. De Nederlandse recordhouder (44,48) had zondag in de series wel laten zien dat hij in vorm was. Hij liep een beste seizoenstijd van 44,78, goed voor een ticket naar de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Het lukte hem in de halve finales niet om nog harder te gaan. De Brit Matthew Hudson-Smith won de heat in een Europees record van 44,23. Hij verbeterde de oude toptijd (44,33) uit 1987 van Thomas Schönlebe, die destijds voor de DDR uitkwam. Bonevacia stond op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 wel in de finale. Hij eindigde toen als achtste. Liemarvin Bonevacia (rechts) wist zich niet te plaatsen voor de finale. © AFP Hassan moet topfavoriete Kipyegon verslaan Tijd voor Sifan Hassan op de WK atletiek in Boedapest. Kan ze de Keniaanse topfavoriete Faith Kipyegon verslaan in de finale van de 1500 meter? Kipyegon liep op 2 juni bij de Diamond League in het Italiaanse Florence een wereldrecord op de 1500 meter met een tijd van 3 minuten en 49,11 seconden. Daarmee haalde ze liefst vier seconden van het oude wereldrecord af. Jorinde van Klinken op derde plaats bij discuswerpen Jorinde van Klinken staat na haar worp in de vijfde beurt op de derde plaats bij het discuswerpen. Wat zit er nog in voor de 23-jarige atlete uit Assen? Liemarvin Bonevacia niet naar finale 400 meter Ai, jammer voor Liemarvin Bonevacia. Hij geeft alles op deze 400 meter, maar komt als zesde over de eindstreep. Geen finale dus voor hem op deze afstand. 🎽🇭🇺 | Liemarvin Bonevacia redt de finale van de 400 meter helaas niet. Hij komt met een tijd van 45.23 als vijfde over de streep in de tweede halve eindstrijd van de 400 meter! #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/qi5l59Ia8W — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Cathelijn Peeters ook nog in estafetteploeg Cathelijn Peeters wist de finale op de 400 meter horden zojuist niet te halen. De 26-jarige atlete uit Vught eindigde in haar heat van de halve finale als vijfde in 54,63 en die klassering was niet voldoende. Ze werd veertiende in het complete deelnemersveld van deze halve finales. Het toernooi is nog niet voorbij voor haar. Peeters maakt ook deel uit van de ploeg op de 4x400 meter estafette die later in de week in actie komt. © REUTERS Liemarvin Bonevacia in halve finales 400 meter Liemarvin Bonevacia liep een uitstekende race op de 4x400 meter, maar door de valpartij van Femke Bol zat er toen geen medaille in. Bonevacia was daarna nuchter en positief als altijd. Kan hij nu net zo'n mooie race lopen en zich plaatsen voor de finale op de individuele 400 meter bij de mannen? Reactie Femke Bol: 'Ik probeer weg te blijven bij de druk' De finale op de 400 meter is donderdagavond. De 23-jarige Amersfoortse is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar het begeerde mondiale goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld. Bol gaf maandag na de series, waarin ze al de snelste van het veld was, aan dat ze het drama van afgelopen zaterdag in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette had afgesloten. Door haar bizarre struikeling in de laatste meters voor de finish verspeelde de Nederlandse ploeg een bijna zekere gouden plak. Ze hield wat blauwe plekken over aan de val, maar die hinderen haar gezien haar dominante optredens tot dusver niet. ,,Ik vind het echt heel leuk hoor. Het is altijd spannend. Je hoeft niet volle bak, maar er zit toch spanning op. De generale ging goed, maar in de finale zal het nog beter moeten. Ik ben er blij mee, het was een prima race. Ik durf nooit te kijken waar de rest zit, dus dan ga ik gewoon bouncy lopen om het rustig af te maken", zei Bol na haar race bij de NOS. ,,Ik doe het omdat ik deze sport mooi en leuk vind. Ik probeer er gewoon van te genieten en dan zien we wel waar het eindigt. Ik merk wel dat iedereen veel van mij verwacht, maar ik probeer zelf gewoon weg te blijven bij die druk." Cathelijn Peeters niet naar finale Cathelijn Peeters redt het niet. Ze komt als vijfde over de finish in deze derde halve finale. Ze plaatst zich dus niet voor de finale op de 400 meter horden. 🎽🇭🇺 | Helaas, Cathelijn Peeters is uitgeschakeld na de laatste halve finale van de 400 meter horden met een tijd van 54.63. En Shamier Little laat zich zien als grootste concurrent van Femke Bol voor het goud! #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/2wiXD8dNTj — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Femke Bol naar finale 400 meter horden Wat een overtuiging! Femke Bol loopt met groots gemak naar de finale. Ze doet dat in een tijd van 52.95, met ruime voorsprong op de rest. Haar record is 51.45 op de 400 meter horden. Die tijd liep ze vorige maand bij de Diamond League in Londen. 🎽🇭🇺 | Femke Bol kan zich opmaken voor de finale van de 400 meter horden! Natuurlijk hadden we niets anders verwacht van de topfavoriete in de halve eindstrijd, maar de manier waarop is wel heel fijn hoor! 💪🇳🇱 #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/oqNjgd32Eq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Femke Bol. © REUTERS Femke Bol in halve finales 400 meter horden Femke Bol en Cathelijn Peeters staan in de halve finales op de 400 meter horden. Voor de topfavoriete Bol zal plaatsing voor de finale geen probleem zijn als ze niet opnieuw onderuit gaat, maar wat kan Peeters? Femke Bol loopt zo in de tweede halve finale, Cathelijn Peeters in de derde en laatste. Eerste goud voor Nederland? Zondagavond zorgde Anouk Vetter met brons op de zevenkamp al voor de eerste Nederlandse medaille op dit WK atletiek in Boedapest. Krijgen we vanavond ook de eerste gouden medaille? Jorinde van Klinken behoort tot de grote kanshebbers bij het discuswerpen bij de vrouwen. 🎽🇭🇺 | Zit er een medaille in voor Jorinde van Klinken? De Nederlandse is begonnen aan de finale van het discuswerpen! #WorldAthleticsChamps⁣



📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/9pq1Tqfeji — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 22, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Jorinde van Klinken. © REUTERS

laad meer

Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's