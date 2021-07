Sifan Hassan moet in Monaco Faith Kipyegon voor zich dulden

samenvatting Bucks ook zonder sterspeler de baas: één zege verwijderd van plek in NBA Finals

2 juli De basketballers van Milwaukee Bucks zijn nog maar één zege verwijderd van een plek in de NBA Finals. De Bucks wonnen in de eindstrijd van de Western Conference tegen Atlanta Hawks het vijfde duel, dat in Milwaukee werd gespeeld, met 123-112.