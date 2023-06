Sifan Hassan tevreden na winst 10.000 meter op FBK Games: ‘Dit is heel goed’

Sifan Hassan heeft de 10.000 meter van de FBK Games in Hengelo gewonnen in een tijd van 29.37,81. Het wereldrecord van de Ethiopische Letesenbet Gidey (29.01,03) bleef buiten bereik. ,,Ik weet dat er meer in zit, maar nu nog niet.”

De organisatie van de FBK Games gooide speciaal voor Sifan Hassan het programma om, met een toegevoegde 10.000 meter op de zaterdag, met een voor publiek vrij toegankelijk stadion. Zij zagen de tweevoudig olympisch kampioene en winnares van de Londen Marathon vijfentwintig rondenlang strijden, resulterend in de snelste seizoenstijd. Al zal ze daar niet veel waarde aan hechten, het baanseizoen wereldwijd nog zo jong.

Nee, het was vooral het sterke slot waar ze opgetogen over vertelde, na een half uurtje handtekeningen uitdelen en op de foto gaan met het publiek in Hengelo. ,,In het begin was het zwaar en had ik het moeilijk. Ik miste hier wat ik tijdens mijn trainingen sinds de marathon ook al mis. Het écht diep kunnen gaan. Maar de laatste drie rondes voelden wel heel goed. Zo hard als ik hier mijn laatste rondje liep, liep ik niet eens tijdens mijn wereldrecord.”

Volledig scherm Sifan Hassan en Alice Aprot Nawowuna. © ANP

Dat wereldrecord liep ze hier, in het FBK Stadion, twee jaar geleden. Al pakte Letesenbet Gidey het toen twee dagen later alweer af. Een nieuwe wereldrecordaanval komt nu simpelweg te vroeg, zo kort na de zo succesvolle maar slopende marathon in Londen.

Een dag voor haar 10.000 meter in eigen land kreeg ze mee dat de Keniaanse Faith Kipyegon een wereldrecord liep in Florence op de 1500 meter (3.49,11). Maar verwacht geen wonderen als Hassan morgen opnieuw op de baan in het FBK-stadion verschijnt. ,,Haar wereldrecord is geweldig en het zal veel vrouwelijke atleten motiveren. Maar als ik morgen onder de 4 minuten loop, is het ook al goed. Ik weet dat er meer in zit, maar nu nog niet. Voor nu is dit niveau heel goed. Ik wil gewoon weer diep kunnen gaan.”